Drei Verletzte nach Feuer in Einfamilienhaus

In Grub, einem Ortsteil von Prackenbach im Kreis Regen, hat es am Vormittag gegen 10.30 Uhr in einem Einfamilienhaus gebrannt. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen mindestens 100.000 Euro.

Mehrere Zimmer im Haus unbewohnbar

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Nachmittag berichtet, war das Feuer im ersten Stock ausgebrochen. Mehrere Zimmer des renovierten Hauses wurden massiv in Mitleidenschaft gezogen, heißt es. Ein 31-jähriger Kaminkehrer, ein 59 Jahre alte Bewohner des Hauses und dessen 33-jährige Tochter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter.

Genaue Brandursache muss noch geklärt werden

Auf Nachfrage hatte die Polizei am Mittag mitgeteilt, dass eventuell Kaminkehrerarbeiten zu dem Brand geführt haben könnten. Im Laufe dieser Woche soll eine genaue Begutachtung des Brandortes Aufschluss zur Brandursache geben, heißt es. Die Kripo Deggendorf ermittelt.