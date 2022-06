Drei Verletzte: Mit hoher Geschwindigkeit ins Heck gefahren

Auf der A73 bei Buttenheim hat es am späten Samstagabend einen Auffahrunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, sind dabei drei Personen verletzt worden. Die Beamten sprechen von einem "heftigen Auffahrunfall."

Mit deutlich höherer Geschwindigkeit in das Heck gekracht

Dabei sei ein 19-jähriger Autofahrer mit deutlich höherer Geschwindigkeit aus unbekannter Ursache in das Heck eines weiteren Pkw gekracht. Während das Fahrzeug des Unfallverursachers am rechten Fahrstreifen liegenblieb, drehte sich das andere Auto in die Mittelschutzplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen, so die Polizei.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei dem Unfall sind beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 19-Jährigen verletzt worden. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und sind abgeschleppt worden. An der Unfallstelle war die Autobahn für rund zwei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt laut Schätzungen der Polizei rund 7.600 Euro.