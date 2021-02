Drei Verletzte bei Zimmerbrand in München-Freimann

Gestern Abend ist es in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in München-Freimann zu einem Zimmerbrand gekommen. Dabei sind drei Personen leicht verletzt worden. Anwohner bemerkten Rauch im Treppenhaus und alarmierten die Feuerwehr. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass es aus einem Fenster im ersten Obergeschoss stark rauchte.

Abtransport ins Krankenhaus

Da noch zwei Personen im Gebäude vermutet wurden, ging ein Trupp mit Atemschutzgeräten sofort zur Menschenrettung und Brandbekämpfung los. Die vermissten Personen konnten sich in einem nicht verrauchten Raum in Sicherheit bringen und gerettet werden. Sie wurden beide in ein Münchner Krankenhaus transportiert.

Rettung mit der Drehleiter

Bei der Personenrettung mit der Drehleiter atmete ein Feuerwehrmann Brandrauch ein und verletzte sich leicht. Auch er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der bereits durchgebrannten Wohnungstür breitete sich der giftige Brandrauch im Treppenhaus aus. Dieser drang noch in zwei Wohnungen ein, sodass auch deren Bewohner aus dem Gebäude gerettet werden mussten. Diese drei blieben jedoch unverletzt.

Wohnungen vorübergehend unbewohnbar

Mit Hilfe mehrerer Hochleistungslüfter konnte das Gebäude entraucht werden. Die Brandwohnung sowie zwei weitere Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bezifferbar. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

