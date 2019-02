Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Regensburg

Drei Verletzte hat ein Brand in einem Wohnblock im Südwesten von Regensburg gefordert. Das Feuer war am späten Samstagabend in dem kleinen Apartment im vierten Stück des Wohnhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Flammen. Die verletzte Frau kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei weitere Hausbewohner erlitten Rauchvergiftungen und wurden ebenfalls in einer Klinik versorgt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.

40 Menschen wurden in Hotellobby untergebracht

Etwa 40 weitere Bewohner mussten vom Rettungsdienst betreut werden, sagte Einsatzleiter Jens Schuhmann. Wegen starker Rauchentwicklung im Gebäude und der Minusgrade draußen wurden sie vorsorglich in der Lobby eines gegenüberliegenden Hotels untergebracht.

Zu Brandursache und Schadenshöhe konnten Feuerwehr und Polizei bislang keine Angaben machen.