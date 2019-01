Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Langenbach

Nach Angaben der Freisinger Polizei stieß ein 39-Jähriger kurz vor 14 Uhr mit seinem VW seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw. Anschließend krachte der VW frontal auf einen dahinter folgenden Audi mit einer 45-Fahrerin. Der Audi der 45-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die andere Seite geschleudert und kollidierte dort mit einem Seat, an dessen Steuer eine 20-Jährige saß.

Mutmaßlicher Unfallverursacher schwer verletzt

Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Klinikum rechts der Isar in München geflogen. Die beiden Frau kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 65.000 Euro. Die Staatsstraße blieb wegen der Rettungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.