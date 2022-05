Drei Verletzte bei Unfall im Landkreis Mühldorf

Unfall mit drei Verletzten im Landkreis Mühldorf: Ein 21-Jähriger war am Samstagabend mit zwei Beifahrerinnen auf der Staatsstraße von Garching an der Alz Richtung Oberneukirchen unterwegs. Zwischen den Weilern Bock und Fürst am Eiglwald geriet er ins rechte Bankett. Er wollte noch gegenlenken, doch sein Fahrzeug kam ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich links von der Fahrbahn im Wald liegen.

Schwerverletzte kommt per Rettungshubschrauber in Klinik

Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberneukirchen, Grünbach und Garching a. d. Alz, retteten die Personen aus dem Wagen und regelten anschließend den Verkehr auf der Staatsstraße. Der 21-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, von den beiden Mitfahrerinnen wurde eine Frau schwer, die andere leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte nach der medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus. Die beiden anderen Personen wurden per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Alkoholtest ergab 1,6 Promille

Da beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, führte die Polizei einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab über 1,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.

An dem Auto entstand Totalschaden, der Flurschaden in dem Waldstück kann aktuell noch nicht beziffert werden. Auf den Unfallverursacher kommt jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.