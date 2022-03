Drei Verletzte bei Traktorunfall in Casteller Weinbergen

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 17-Jähriger zusammen mit zwei Mitfahrern am Freitagnachmittag bei Castell im Landkreis Kitzingen mit einem Traktor in einem Weinberg unterwegs. Auf dem Weg zu einer Aussichtsplattform verlor der Fahrer an einer steilen Stelle die Kontrolle über den Traktor, so dass sich dieser überschlug.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Bei dem Unfall wurden der 17-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer verletzt – darunter auch eine 18-Jährige, die auf der Ladefläche des Traktors saß. Sie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Gegen den 17-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.