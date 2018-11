13.11.2018, 13:20 Uhr

Drei Verletzte bei Dachstuhlbrand in Großhaslach

Bei Löscharbeiten an einem Dachstuhl in Großhaslach im Landkreis Ansbach sind drei Feuerwehrleute durch Rauchgasentwicklung leicht verletzt worden. Der Brand war am Montagabend in einer Bäckerei ausgebrochen.