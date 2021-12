Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl hat es in der Nacht zum Montag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, erlitten drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung.

Feuerwehr holt Bewohner aus Wohnungen

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren mehrere Bewohner in den oberen Stockwerken bereits auf Balkone und an Fenster geflüchtet, sie konnten das Gebäude durch das stark verrauchte Treppenhaus nicht mehr verlassen. Die Feuerwehr holte die Menschen mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen. Die drei verletzten Bewohner wurden in Krankenhäuser gebracht, konnten dieses aber inzwischen wieder verlassen, so ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage des BR.

Brandursache unklar - Kripo ermittelt

Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr hat das Gebäude belüftet. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.