Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Oberstdorf

Bei der Auseinandersetzung am Oberstdorfer Bahnhof sind drei Menschen verletzt worden. In Lebensgefahr befindet sich keiner der Verletzten, so die Polizei. Sie hat nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Messer als Tatwaffe?

Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, ist bei dem Vorfall wahrscheinlich ein Messer verwendet worden. Details sind noch unklar. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat.