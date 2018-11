Drei Unterfränkische Schulen für ihre Schülerzeitungen geehrt

Gewinner in unterschiedlichen Kategorien

"eigenleben", die Schülerzeitung der, Klara-Oppenheimer-Berufsschule in Würzburg bekam eine Raute in der Kategorie Kreativität und Gestaltung. "Die Beere", das Organ der staatlichen Realschule Bessenbach, wurde in der Kategorie Kreativität und Gestaltung ausgezeichnet. "PEERplus", das Blatt des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach, erhielt einen Preis in der Kategorie journalistischer Einzelbeitrag.