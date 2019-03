Drei Unfälle in einer halben Stunde am Kreuz Fürth/Erlangen

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich alle drei Auffahr-Unfälle im Rückstau der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen auf der A3. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf fast 120.000 Euro.

48-Jährige über drei Fahrspuren geschleudert

Die schlimmsten Folgen hatte dabei der dritte Unfall, der sich gegen 10.00 Uhr ereignete. Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer bremste am Stauende ab. Eine dahinterfahrende 49-jährige Autofahrerin kam rechtzeitig zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer des nachfolgenden Sattelzuges übersah nach Auskunft der Polizei das Stauende und fuhr fast ungebremst in das vor ihm stehende Auto. Durch den Aufprall wurde der Pkw über drei Fahrspuren geschleudert und blieb an der linken Mittelschutzplanke liegen. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen. Nach Aussage der Polizei hatte die 48-Jährige Glück im Unglück: Wäre das Auto der Frau nicht weggeschleudert, sondern zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt worden, hätte sie es wahrscheinlich nicht überlebt, so Markus Sennefelder von der Verkehrspolizei Erlangen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 65.000 Euro.

Sattelzugfahrer leicht verletzt

Losgegangen war die Unfallserie gegen 9.30 Uhr, als ein Lkw am Stauende zum Stehen kam. Ein nachfolgender Lkw schaffte es auch noch rechtzeitig zu bremsen, was einem dahinterfahrenden Sattelzug nicht mehr gelang. Er fuhr auf den vor ihm stehenden Lkw auf. Der 38 Jahre alte Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt, die beiden Lkw-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Zwei Laster mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Wenige Minuten später fuhr ein Auto auf einen Kleinbus auf und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.