Drei Unfälle an Bahnübergängen - zwei Tote

Auf der Bahnstrecke zwischen Krumbach und Ichenhausen im schwäbischen Landkreis Günzburg ist in Höhe des Bahnübergangs bei Hirschfelden ein Zug mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Autofahrer erlag nach Angaben der Polizei seinen schweren Verletzungen.

Lokführer und Fahrgäste blieben nach ersten Ermittlungen unverletzt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind bereits vor Ort. Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sein werden, ist unklar, ebenso wie es zu dem Unfall kam. Reisende müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

Die eingleisige Strecke wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Bahn richtet im Augenblick einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, ist noch nicht bekannt.

Tödlicher Bahnunfall im Landkreis Dachau

Ein Pkw wurde zudem an einem Bahnübergang in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) von einer S-Bahn erfasst. Der Autofahrer kam ums Leben.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Autofahrer kurz nach 9 Uhr im Ortsteil Karpfhofen den beschrankten Übergang, als sich die S-Bahn Richtung München näherte und den Wagen mehrere Hundert Meter weit mitschleifte.

Für den 88-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, in der S-Bahn wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Schranken geschlossen gewesen. Die eingleisige Bahnstrecke ist gesperrt, laut Deutscher Bahn wurde zwischen Dachau und Altomünster ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Zug erfasst Postauto im Kreis Landshut

Am Bahnübergang Irlach im Markt Geisenhausen (Landkreis Landshut) kam es am Mittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Postauto und einem Zug. Das Fahrzeug war an dem unbeschränkten Bahnübergang aufgrund von Schnee- und Eisglätte hängengeblieben.

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen saß kurz vor dem Unfall eine Mitarbeiterin der Deutschen Post alleine in dem Wagen. Als sich der Zug dann aus der Richtung Vilsbiburg näherte, verließ die Frau den Wagen, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Zug erfasste das Auto an der Front und schob es mehrere Meter weit vor sich her. Der Zugführer blieb unverletzt, im Zug selbst befanden sich rund 40 Personen, einige davon erlitten einen Schock.

Die Bahn setzt Ersatzbusse ein, um die Fahrgäste weiter zu befördern. Die Strecke zwischen Vilsbiburg und Landshut bleibt wohl noch für längere Zeit gesperrt.