Drei tote Greifvögel von Spaziergänger gefunden

Ein Spaziergänger hat am vergangenen Sonntag in Thalmassing drei tote Greifvögel gefunden. Der Mann hatte den Fund bei der Vogelauffangstation Regenstauf gemeldet.

3 Vögel tot - Verbrechen nicht weit

Der Leiter der Station, Ferdinand Baer, sagte am Dienstag im Interview mit dem BR: "Da läuten bei einem alle Alarmglocken […], weil drei Vögel auf einem Haufen immer auf ein Verbrechen hindeuten." Nachdem er den Fundort am Montag zusammen mit Polizeibeamten besucht hat, gehe er davon aus, dass die Greifvögel zuerst an einem anderen Ort getötet und dann am Fundort auf einen Haufen gelegt worden seien.

Vieles deutet auf Vergiftung der Tiere hin

Vieles deute darauf hin, dass die Tiere vergiftet wurden, sagte Bear weiter. Dafür spreche ein Hühnerflügel, der neben den toten Greifvögeln lag. Es könne sich dabei um einen vergifteten Köder handeln. Außerdem seien bei zwei der toten Bussarde die Fänge geöffnet gewesen. Weil tote Bussarde in der Regel geschlossene Fänge hätten, sehe es hier danach aus, dass die Tiere gekrampft haben, als sie gestorben sind. Das sei typisch bei einer Vergiftung. Um welchen Giftstoff es sich handeln könnte, sei noch unklar. Bei früheren Fällen waren Greifvögel mit dem Insektizid Carbofuran vergiftet worden. Weil Greifvögel in der kalten Jahreszeit wenig Beute finden, würden sie die Köder besonders leicht annehmen.

Giftköder auch für Hunde gefährlich

Gefragt, welche Motive ein Täter haben könnte, sagte Baer, es gebe Fälle, in denen Tierhalter verärgert seien, dass Greifvögel Tauben oder Hühner weggefangen hätten. Neben anderen möglichen Gründen könne es sich aber auch schlicht um Menschen handeln, die – warum auch immer – einen Hass auf Greifvögel haben. Giftköder seien daneben auch für Hunde gefährlich, die im Extremfall verenden könnten. Außerdem bedeuteten die Giftköder eine Gefahr für spielende Kinder, die Vergiftungserscheinungen zeigen könnten, wenn sie mit einem derartigen Köder in Berührung kommen, sagt Baer.

Im Landkreis Regensburg war es der erste Fall getöteter Bussarde seit langer Zeit. Im Landkreis Straubing-Bogen waren aber in den vergangenen beiden Jahren immer wieder tote Greifvögel gefunden worden, bei denen jeweils eine Vergiftung nachgewiesen wurde.

Unklar ob Zusammenhang mit Tat in Straubing-Bogen

Ob der aktuelle Fall aus Thalmassing – auch wegen seiner geographischen Nähe zum Landkreis Straubing-Bogen – in einem direkten Zusammenhang mit vergangenen Vergiftungen steht, ist noch unklar. Es könne sich durchaus um mehrere Täter handeln, die unabhängig voneinander Greifvögel vergiften wollen, sagte Baer. Die Polizei hat den Fund unterdessen bestätigt. Details wollten die Beamten noch nicht veröffentlichen. Eine Labor-Untersuchung der Kadaver soll jetzt klären, warum die Vögel verendeten.

Info: Mäusebussarde fangen keine Hühner oder Tauben, sie fressen, wie der Name bereits vermuten lässt, Nagetiere.