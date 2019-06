Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Prichsenstadt

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war ein mit zwei Personen besetztes Auto von Breitbach in Richtung Neuses am Sand unterwegs. Auf einer Kreuzung kam es gegen 11.40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen und einem Paketzusteller-Fahrzeug, das aus Richtung Neudorf kam.

Alle drei Unfallbeteiligten schwer verletzt

Am Steuer des aus Breitbach kommenden Autos saß eine 50-Jährige aus dem Landkreis Würzburg. Sie und ihre 41-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Kitzingen erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der 23-jährige Paketzusteller aus dem Landkreis Kitzingen wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beide beteiligte Fahrzeuge haben nach dem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert. Sie mussten abgeschleppt werden. Die B22 war zwischen Breitbach und Neuses am Sand für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.