Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der B286

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein mit zwei Personen besetzter Mercedes von Platz in Richtung Waldfenster unterwegs. Der PKW geriet in einem Waldstück auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Suzuki. Der 72-jährige Mercedes-Fahrer, sein Beifahrer im Alter von 24 Jahren sowie der 61-Jährige am Steuer des Suzukis wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Alle drei stammen aus dem Landkreis Bad Kissingen. Sie kamen mit einem Rettungswagen bzw. mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Dem aktuellen Sachstand nach sind die Verletzungen des 61-Jährigen lebensbedrohlich. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die PKW wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.

Klärung des Unfallhergangs

Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Platz, Waldfenster und Geroda im Einsatz. Zur Klärung des exakten Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingeschaltet.