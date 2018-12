Drei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver

Gegen 17.00 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem PKW von Marktbreit in Richtung Kitzingen unterwegs. Etwa 400 Meter nach der Tankstelle bei Marktsteft wollte die Frau zwei LKW überholen und übersah dabei offenbar den PKW des ihr entgegenkommenden 51-Jährigen. Der Toyota-Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem BMW der Überholenden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 51-Jährige in seinem PKW eingeklemmt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen von den eingesetzten Feuerwehren aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Rettungsdienste gefragt

Ein dem Toyota folgender VW-Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr in die Unfallstelle. Die Beifahrerin des VW wurde ebenfalls schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 66-Jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige VW-Fahrer musste ebenfalls verletzt in ein Klinikum gebracht werden.