Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Nach Angaben der Bayreuther Polizei geriet ein 61-jähriger Autofahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in das entgegenkommende Auto einer 40-jährigen Frau.

Rettung mit Spezialwerkzeug

Da bei der Frau Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule bestand, entfernten die Einsatzkräfte das Autodach und hoben die schwerstverletzte Frau mit einem Spezialgerät, einem sogenannten Spineboard, aus dem Fahrzeug. Sie wurde nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Rettungshubschrauber Christoph 20 in die Klinik geflogen, auch ihr schwerverletzter Sohn kam ins Krankenhaus. Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde ebenfalls per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B2 blieb aufgrund der Bergungsmaßnahmen für längere Zeit gesperrt.