Drei Schwerverletzte bei Kollision zweier Autos

Bei Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Offenbar hatte ein 59 Jahre alter Mann an einer Kreisstraße den Wagen einer von rechts kommenden 44 Jahre alten Frau übersehen, die Vorfahrt hatte, so die Polizei.

Auch Hubschrauber im Einsatz

Sowohl der Mann als auch die Frau und deren Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Per Hubschrauber und Krankenwagen kamen alle drei in Krankenhäuser. An den Autos, die nach der Kollision in ein angrenzendes Feld schleuderten, entstand laut Polizei Totalschaden.