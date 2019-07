Drei Schuppen niedergebrannt - Fenster zerspringen am Wohnhaus

Am späten Montagabend sind in Niederalteich im Kreis Deggendorf drei Schuppen komplett abgebrannt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei dem BR. In den Schuppen waren Maschinen und Geräte zur Holzbearbeitung gelagert.

Fenster zerspringen, Rollos verformen sich

Das Feuer konnte dank der Feuerwehr zwar nicht auf das Wohnhaus übergreifen, dennoch zersprangen durch die Hitze die Fenster und Rollos wurden beschädigt. Wie es von dem Sprecher heißt, verformten sich durch die Hitze die Rollläden. Auch eine Hecke zum Nachbargrundstück brannte nieder.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Wie der Polizeisprecher sagte, habe der Besitzer der Schuppen das Feuer bemerkt, als er nach Hause kam - eingreifen konnte er nicht mehr. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Deggendorf übernommen. Jedoch gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Nach einer ersten Schätzung des Besitzers beläuft sich der Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.