Drei Schulklassen im Kreis Passau unter Quarantäne

Im Landkreis Passau stehen ab sofort drei Schulklassen einer Mittelschule unter Quarantäne. Das hat das Landratsamt Passau mitgeteilt. Jeweils ein Kind aus den Klassen war positiv auf Covid-19 getestet worden.

Fünf Neuinfektionen im westlichen Landkreis

Insgesamt gibt es "fünf Neuinfektionen aus einem Haushalt im westlichen Landkreis", so das Landratsamt. Laut Informationen der Passauer Neuen Presse (PNP) soll die Mittelschule in Vilshofen betroffen sein. Alle Mitschüler der betroffenen Klassen werden nun getestet. Das Gesundheitsamt sei mit der Schule in engem Kontakt, heißt es weiter. Die Eltern werden entsprechend informiert und Kontaktpersonen ermittelt.

Damit liegt die Gesamtzahl der zurzeit an Covid-19 Erkrankten im Landkreis Passau bei 27. Bislang wurden dort insgesamt 623 Menschen infiziert.

Quarantäne auch in Dingolfinger Schule

Auch in Dingolfing stehen derzeit zwei Berufschulklassen nach Corona-Testungen unter Quarantäne. Die Zahl der Neuinfizierten im Landkreis Dingolfing-Landau war am vergangenen Wochenende weiter gestiegen.

Mehr Informationen zum Coronavirus in Niederbayern finden Sie hier.