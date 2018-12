Drei Rocker nach brutalem Angriff verurteilt

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat heute die Urteile in einem Prozess im Rocker-Milieu verkündet. Drei Männer standen vor Gericht, weil sie im Oktober 2017 eine Gruppe Männer in Schwabach verprügelt und getreten haben. Das Gericht verurteilte zwei der Angeklagten zu Bewährungsstrafen: Ein 24-Jähriger erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen 20 Monate auf Bewährung, ein 55-Jähriger wegen Beihilfe in mehreren Fällen und unerlaubtem Waffenbesitz 19 Monate. Bei einem dritten Angeklagten im Alter von 51 Jahren lautete das Urteil neun Monate Haft wegen unerlaubten Besitzes einer Maschinenpistole.

Angriff im Rocker-Milieu

Der 51-Jährige soll Europapräsident der rocker-ähnlichen Verbindung "United Tribuns" sein. Er war laut Anklage dagegen, dass eine Gruppe von Männern in Schwabach eine regionale Untergruppe der "Tribuns" gründet. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft beauftragte er die beiden anderen Angeklagten sowie zwei weitere Verdächtige, die Schwabacher zusammenzuschlagen. Im Oktober 2017 prügelten und traten die vier in einem Tattoo-Studio auf ihre Opfer ein.

Zwei weitere mutmaßliche Schläger

Gegen zwei der mutmaßlichen Schläger, denen nicht in Nürnberg der Prozess gemacht wird, läuft ein anderes Verfahren in Österreich. Der 24-Jährige und der 55-Jährige sagten aus, dass die Gewalt von den beiden Österreichern ausging. Dies bestätigten die Geschädigten.

Staatsanwaltschaft hatte weit höhere Strafen gefordert

Aus Mangel an Beweisen und weil die beiden Österreicher dem Landgericht nicht als Zeugen zur Verfügung standen, fielen die Strafen deutlich geringer aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert: Die Anklage hatte sieben Jahre Haft für 51-Jährigen gefordert. Dass er die anderen Männer zu dem Angriff angestiftet hatte, konnte vor Gericht jedoch nicht nachgewiesen werden. So wurde er nur wegen Besitzes einer unerlaubten Schusswaffe zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Für den 24-Jährigen hatte die Anklagevertretung auf mehr als fünf Jahre Haft plädiert, bei dem 55-Jährigen auf sechs Jahre – wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Alle Angeklagten sind Deutsche. Der 24-Jährige hatte ein Geständnis abgelegt, sich entschuldigt und bereits Schmerzensgeld bezahlt. Der 55-Jährige war schuldeinsichtig.