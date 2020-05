Drei Projekte mit Bayerischem Integrationspreis ausgezeichnet

Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bayerns Innen- und Integrationsminister, Joachim Herrmann, sowie die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer, haben den Bayerischen Integrationspreis 2020 verliehen.

Aus 132 Bewerbungen wählte eine unabhängige Jury, bestehend aus Mitgliedern des Bayerischen Integrationsrates, wie in den Vorjahren drei herausragende Projekte aus, die sich in besonderer Weise um die Integration verdient gemacht haben: den Münchner Verein Hospizbegleiter DaSein e.V., die Interkulturellen Erzählstunden in Landshut sowie die Betreiber eines Minigolfplatzes in Marktheidenfeld.

1. Preis an Münchner Hospizdienst

Mit dem ersten Preis wurde der ambulante Hospizdienst "DaSein" aus München geehrt. Seit fast 30 Jahren sorgt sich der Verein um die bedarfsgerechte Begleitung und Versorgung von Menschen am Lebensende. Er bietet speziell für Menschen mit Migrationshintergrund eine sechsmonatige kostenfreie Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter.

Ausgezeichnet wurde zudem die Freiwilligenagentur Landshut für das Projekt "Erzählstunden". Bei diesem Projekt stellen Migrantinnen und Migranten in Kindertagesstätten ihr Heimatland vor. Den dritten Preis erhielt eine Initiative der Stadt Marktheidenfeld. In Kooperation mit einer ehemaligen Caritas-Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreiben junge Geflüchtete ab 16 Jahren einen Minigolfplatz selbstständig und ehrenamtlich.

Virtuelle Preisverleihung

Die Preisverleihung fand auf Grund der Corona-Pandemie virtuell statt: Auf den Internetseiten des Bayerischen Landtags werden die Projekte in Videos vorgestellt, außerdem sind dort die Laudationes von Landtagspräsidentin Aigner, Innenminister Herrmann, und der Integrationsbeauftragten Brendel-Fischer zu sehen - sowie Videobotschaften mit Gratulationen von Prominenten - etwa von Kabarettistin Luise Kinseher, Schauspielerin Iris Berben, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Der Bayerische Integrationspreis wird seit dem Jahr 2012 jährlich verliehen und ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert.