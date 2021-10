Drei Premieren, Konzert, Party: Münchner Volkstheater eröffnet

"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!" Sepp Herbergers alte Fußball-Weisheit gilt auch im Theater. Kaum war am vergangenen Freitag die Eröffnungspremiere im neuen Münchner Volkstheater zu Ende gegangen, wurde auch schon das Bühnenbild von Christian Stückls Inszenierung abgebaut.

Drei Premieren an einem Wochenende

Das Neon-pink leuchtende Metallgestänge auf der größten von drei Bühnen im Theaterneubau, in dem der Intendant seine Inszenierung von Christopher Marlowes "Edward II." gezeigt hatte, musste der Kulisse für die Highschool-Oper "Gymnasium" des deutsch-koreanischen Regisseurs und Autors Bonn Park weichen, die am Tag nach der Eröffnung Generalprobe hatte, um am Sonntag Premiere feiern zu können. Und am Abend von Tag zwei im neuen Münchner Volkstheater kam Jessica Glauses Stückentwicklung "Unser Fleisch, unser Blut" zur Uraufführung.

Drei Premieren an einem Wochenende, dazu Konzert und Party, fügten sich zu einem prallen Programm, das an präpandemische Zeiten erinnerte. Die "3 G plus"-Regel machte es möglich. Zutritt also nur für Geimpfte, Genesene, Getestete, wobei in der Plus-Variante ein Schnelltest nicht ausreicht, sondern ein PCR-Test erforderlich ist. Dafür fällt in diesem Fall die Maskenpflicht weg.

"Oben ohne" im Theater

Dass die Theater wieder voll besetzt sein dürfen, das haben regelmäßige Theaterbesucherinnen und -besucher inzwischen schon wieder ein paar Mal erleben können. Ohne Maske aber? Das fühlte sich für viele ungewohnt, sogar ein wenig unheimlich an. Ist das überhaupt erlaubt? Weil aber der halbe Stadtrat, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und viel Prominenz aus Politik und Kultur von Reiters Amtsvorgänger Christian Ude bis zum einstigen Kammerspiele-Intendanten Dieter Dorn (der übrigens Christian Stückls erster Förderer war) anwesend waren – allesamt maskenlos –, musste es ja wohl in Ordnung sein, sich "oben ohne" im Theater zu tummeln.

Polizei muss anrücken

Die Polizei rückte dennoch zu später Stunden an, allerdings nicht, um Verstöße gegen Corona-Auflagen zu unterbinden, sondern weil sich ein paar Anwohner beschwert hatten über die DJ-Musik, zu der auf der Eröffnungs- und Premierenfeier ausgelassen getanzt wurde.

Fleisch essen heißt töten

Dabei wollte das Münchner Volkstheater ja eigentlich auf ganz andere Weise anecken im Schlachthofviertel, wo es nun hingezogen ist. Jessica Glauses "Unser Fleisch, unser Blut", die zweite Premiere am ersten Wochenende im Neubau, ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Fleischkonsum, für das das Viertel steht.

Die Regisseurin und Autorin hat dafür mit Bäuerinnen, Metzgern, Köchen und Tierärztinnen gesprochen und deren Statements verdichtet, kollagiert und für ein fünfköpfiges Ensemble aufbereitet, das sich immer wieder Tiermasken überzieht, um mal als Kuh, Ziege oder Hund über Tierhaltung, Schlachtung und Fleischpreise zu räsonieren, und natürlich auch aus multiplen menschlichen Perspektive.

Eine grundlegende Erkenntnis dabei: Fleischessen heißt immer auch töten. Daran ändert selbst ein Bioetikett nichts. Glauses Stück ist dennoch kein Plädoyer für Vegetarismus oder gar Veganismus. Auf Basis sorgfältiger Recherche versucht "Unser Fleisch, unser Blut" sich an den komplexen moralischen Fragen abzuarbeiten, die sich – um es mit dem Buchtitel von Jonathan Safran Foer auszudrücken – beim "Tiere Essen" stellen. Das abschließende Urteil bleibt der Zuschauerin und dem Zuschauer überlassen.

Überdimensionale Weißwürste auf der Bühne

Leider findet Glause keinen zwingenden künstlerischen Zugriff zur Aufbereitung des gesammelten dokumentarischen Materials. Die Dramaturgie des Abends ist weniger von inhaltlicher Zuspitzung bestimmt als durch musikalische Rhythmisierung. Glauses szenische Phantasie bleibt rein illustrativ, mal mit konkreten Bildern, wenn beispielsweise mit überdimensionalen Weißwürsten hantiert wird, mal eher abstrakt, wenn die Schauspieler in einer Schlachthausszene einen langen, leuchtenden Neonschlauch wie ein Lasso über ihren Köpfen schwingen.

Und so ist "Unser Fleisch, unser Blut" ein redlicher, aber kein aufregender oder gar begeisternder Theaterabend geworden.

Stückl lässt die Drehbühne kräftig rotieren

Spürbar war indes die Begeisterung der Macherinnen und Macher an den technischen Möglichkeiten, die das neue Haus bietet. Jessica Glause ließ bei ihrer Inszenierung auf der zweitgrößten Bühne des neuen Münchner Volkstheaters die Hubpodien aus dem Bühnenboden mehrfach auf- und abfahren.

Bonn Park nutzte für seine Highschool-Oper "Gymnasium" den Orchestergraben, der sich vor der großen Bühne öffnen lässt. Und Hausherr Stückl selbst ließ in "Edward II." die Drehbühne fleißig rotieren. Am alten Standort des Volkstheaters in der Brienner Straße gab es all das schlicht nicht. Schöne neue Theaterwelt.

Probleme mit der Akustik

Einziger Wermutstropfen: Die Akustik im größten Theatersaal scheint nicht optimal. Zuschauerinnen und Zuschauer aus den hinteren Reihen berichteten nach der Eröffnungspremiere von Verständnisproblemen. Da zeichnet sich jetzt schon ab, dass nachgebessert werden muss, mit Akustiksegeln oder dergleichen. In Anlehnung an Sepp Herbergers Fußball-Weisheit: Nach dem Bauen ist vor dem Nachbessern.