Drei Polizisten bei Personenkontrolle ins Krankenhaus geprügelt

Die Regensburger Polizei sucht Zeugen in einem Fall, der sich am Sonntagabend im Stadtosten abgespielt hat. Weil ein Anwohner sich über laute Musik beschwert hatte, fuhr eine Zivilstreife der Polizei ins Ostenviertel. Als die Beamten dort vier Personen kontrollierten, wehrte sich einer der Männer und flüchtete. Die Polizisten wollten die Verfolgung aufnehmen, wurden dabei aber ihrerseits von Mitgliedern der Gruppe angegriffen und verletzt.

Polizisten erlitten Prellungen und Gehirnerschütterungen

Dabei wurde ein 28-jähriger Polizist gegen Kopf und Oberkörper getreten, als er schon am Boden lag, so die Polizei heute in einer Mitteilung. Einem 26-jährigen Beamten wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Ein dritter Beamter wurde ebenfalls attackiert. Alle drei Polizisten wurden verletzt, sie erlitten Prellungen und Gehirnerschütterungen und kamen ins Krankenhaus. Zwei der Beamten mussten über Nacht dort bleiben. Unterstützungskräfte der Polizei konnten drei Männer im Alter von 23, 25 und 48 Jahren festnehmen. Gegen die beiden Hauptverdächtigen wurde Haftbefehl, unter anderem wegen versuchten Totschlags, erlassen.

Täter springt aus erstem Stockwerk des Amtsgerichts

Der 25-jährige Verdächtige sitzt inzwischen im Gefängnis. Der 23-Jährige versuchte, noch im Amtsgericht nach der Vorführung beim Haftrichter zu fliehen, indem er aus einem Fenster im ersten Stock sprang. Dabei verletzte er sich schwer an den Beinen. Der Mann liegt im Krankenhaus. Die Polizei hofft nun auf Hinweise unter anderem auf den bislang unbekannten Mann, der bei der anfänglichen Kontrolle fliehen konnte.