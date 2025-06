Drei neue Gutachten stellen Mordthese im Fall Hanna W. infrage

Das Urteil der Richter der Zweiten Jugendkammer des Landgerichts Traunstein im März 2024 war eindeutig: Sebastian T. sei für den Mord an der Studentin Hanna W. im Oktober 2022 verantwortlich. Neun Jahre lang sollte er dafür ins Gefängnis gehen. Doch dann hob der Bundesgerichtshof das Urteil wegen eines Verfahrensfehlers auf – voraussichtlich ab Mitte September soll der Prozess nun vor einer anderen Kammer des Landgerichts Traunstein neu aufgerollt werden. Eine große Rolle werden dabei wohl drei Gutachten spielen, die nahelegen, dass die Medizinstudentin auch durch einen Unfall gestorben sein könnte. Das bestätigen auf Nachfrage des BR sowohl das Landgericht Traunstein als auch Regina Rick, die Anwältin des Verurteilten Sebastian T.

Drei neue Gutachten stellen Mordthese infrage

In ihrem Urteil hatten die Richter die Unfall-These "sicher" ausgeschlossen. Verschiedene Anträge der Verteidigung, diese These durch Gutachten genauer prüfen zu lassen, hatten sie während der Verhandlung abgelehnt. Nun haben die Anwälte des Verurteilten eigene Gutachten zu dieser Frage beauftragt - und die stützen die These, dass die Medizinstudentin auch durch einen Unfall gestorben sein könnte: Sie könnte, stark alkoholisiert, im Oktober 2022 in Aschau im Chiemgau in den Bärbach gestürzt und dort ertrunken sein. Ihre Leiche könnte dann knapp 12 Kilometer lang durch den Bärbach und später durch die Prien getrieben sein, bis sie schließlich gefunden wurde.

Woher stammen die Kopfwunden an Hannas Leiche?

Zwei der Gutachten befassen sich unter anderem mit der Frage, ob es möglich sei, dass Hanna W. sich die Verletzungen, die sie davontrug, erst im Wasser zuzog. Es geht unter anderem um die Kopfverletzungen, die Rechtsmediziner bei Hanna W. fanden: Das Gericht ging bisher davon aus, dass diese durch eine "stumpfe Gewalteinwirkung" entstanden sein müssten. Die These lautete, dass Sebastian T. ihr mit einem dumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen habe.

Zwei Gutachten halten Metallteil als Verletzungsursache möglich

Ein rechtsmedizinisches und ein hydrologisches Gutachten halten nun auch einen anderen Hergang für möglich: Nämlich, dass der Körper von Hanna W. von einem sogenannten Schütz stammen, einer metallenen Vorrichtung zur Regulierung des Wasserflusses. Ein solches Schütz findet sich bei der Oberprienmühle, wenige Kilometer flussabwärts von Aschau. Daran sitzen Sechskantschraubenmuttern, die genau zur Größe von Hannas Kopfverletzungen passen. Es sei also denkbar, dass Hannas Körper dort hingespült wurde, mehrfach mit Kopf und Körper gegen das Schütz prallte und dann über ein Seitenwehr zurück in den Fluss trieb.

Ein drittes Gutachten befasst sich damit, ob Hanna einen Notruf, der in der Todesnacht von ihrem Handy abging, selbst abgesetzt hatte. Oder ob womöglich auch der Kontakt mit dem Wasser den Anruf ausgelöst haben könnte.

Verteidigung will Haftprüfung beantragen

Die Verteidiger des Verurteilten Sebastian T. wollen nun seine Haft überprüfen lassen. In der Abwägung der Richter, ob diese noch gerechtfertigt ist, könnten nun auch die Gutachten eine Rolle spielen. Sie müssen nach Eingang des Antrags innerhalb von zwei Wochen über die Haftprüfung verhandeln.