Drei neue Abgeordnete aus Niederbayern im Deutschen Bundestag

Nach dem amtlichen Endergebnis ziehen aus Niederbayern acht Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten in den neuen Deutschen Bundestag ein. Drei von ihnen sind zum ersten Mal im Parlament. Insgesamt vertreten 13 Abgeordnete Niederbayern im Bundestag.

Johannes Schätzl (SPD): Nachrücker für Florian Pronold

Zum ersten Mal im Bundestag ist Johannes Schätzl aus Passau. Er rückt für den früheren bayerischen SPD-Chef Florian Pronold nach, der nicht mehr zur Wahl stand. Der 28-jährige studierte Informatiker Schätzl kandidierte 2014 zum ersten Mal für ein politisches Amt, nämlich für den Stadtrat in Hauzenberg. Er stand auf Listenplatz 17 und kommt aus Haag/Hauzenberg im Landkreis Passau. "Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Land neue Gesichter, neue Ideen und neue Erfahrungen braucht", schreibt Schätzl auf seiner Homepage. Und: "Eine ehrliche, transparente und fortschrittliche Politik - das ist es was ich mir wünsche. Ich kenne unsere Heimat und ich kenne unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich weiß, wie man strukturiert Probleme erkennt und löst. Meine politische Karriere begann auf der kommunalen Ebene. Mit Eurer Unterstützung will ich meine Erfahrungen auch auf bundespolitischer Ebene einbringen."

Gutes Ergebnis der Grünen: Marlene Schönberger geht nach Berlin

Marlene Schönberger war Direktkandidatin im Wahlkreis Rottal-Inn, zu dem die Landkreise Dingolfing-Landau und Rottal-Inn sowie Gemeinden des Landkreises Landshut gehören. Sie zieht für die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Die 31-jährige Politikwissenschaftlerin stand auf Listenplatz 15 und hat es dank eines guten Ergebnisses ihrer Partei nach Berlin geschafft.

"Ich blicke sehr gespannt auf die Konstituierung. Es ist ein ganz besonderer Moment, ich werde an meiner ersten Sitzung des Bundestages teilnehmen und ich freue mich sehr darauf. Es ist mir eine Ehre, Niederbayern in Berlin vertreten zu dürfen. Ich möchte mich im Bundestag ganz besonders für die Stärkung unserer Demokratie und Frauenrechte einsetzen. Verschwörungstheorien und Antisemitismus haben während der Pandemie zugenommen, in Ostbayern müssen wir ein Erstarken rechter Netzwerke beobachten. Das gefährdet nicht nur Menschen, sondern attackiert auch unsere Demokratie an sich. Hier brauchen wir ein starkes Demokratiefördergesetz, das einen Fokus auf politische Bildungsarbeit gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von Hass und Hetze legt. Im Wahlkreis möchte ich unter anderem die Hilfsstrukturen für von Gewalt betroffene Frauen stärken und auch ein funktionierender und für alle bezahlbarer öffentlicher Personennahverkehr gehört für mich zu einer modernen, gerechten Gesellschaft", sagt Schönberger in einem Statement zum BR.

FDP schickt einen Politik-Neuling in den Bundestag

Außerdem hat es Muhanad Al-Halak aus Grafenau im Bayerischen Wald in den Bundestag geschafft. Er ist ein politischer Neuling auf Bundesebene: Der 32 Jahre alte Politiker engagiert sich seit fünf Jahren für die FDP und hatte sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal in den Kreistag Freyung-Grafenau wählen lassen. Er stand auf Listenplatz 14. Muhanad Al-Halak hat irakische Wurzeln und arbeitet im öffentlichen Dienst bei der Stadt Grafenau.

"Mein Beweggrund, wieso ich mich seit 2016 für die FDP engagiere, ist die Freiheit und Weltoffenheit, welche die FDP vertritt. Bei den Liberalen spielt die Herkunft, die Hautfarbe und aus welchem Elternhaus man stammt, gar keine Rolle", erklärt Al-Halak seine Parteizugehörigkeit. Er sei im Jahr 2000 im Alter von elf Jahren mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland gekommen: "Wir wurden damals im Bayerischen Wald herzlichst aufgenommen. Ich habe in Bayern den Großteil meiner Jugend verbracht, bin hier zu Schule gegangen und seit jeher sehe ich Deutschland als meine Heimat an." Die Gesellschaft habe ihn damals herzlich aufgenommen und über die Jahre positiv geprägt. Das möchte er als Politiker zurückgeben. "Meine Herzensthemen sind Integration und die berufliche Bildung. Ich möchte jungen Leuten zeigen, dass man auch als Nicht-Akademiker Erfolg im Leben haben kann. Ich freue mich auf die Konstituierung und bin gleichzeitig sehr aufgeregt", so Al-Halak.