Drei Motorradfahrer sterben im Bayerischen Wald

Der erste Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der Strecke von Bodenmais (Lkr. Regen) zum Großen Arber. Ein 57-Jähriger habe in einer Kurve mit seinem Fahrzeug zum Überholen ausgeschert und sei mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Unfallgegner war 58 Jahre alt. Beide Motorräder gingen in Flammen auf. Die Männer starben noch an der Unfallstelle. Die Opfer stammten beide nicht aus Bayern, vermutlich waren sie als Touristen im Bayerischen Wald unterwegs.

21-Jähriger prallt gegen Leitplanke

Am Abend dann verunglückte in der Nähe von Buchbergmühle im Landkreis Freyung-Grafenau ein junger Mann tödlich. Der 21 Jahre alter Motorradfahrer war auf einer Landstraße in einer Kurve gestürzt. Er prallte gegen die Schutzplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Trotz Schutzkleidung verletzte sich der Mann so schwer, dass er am Unfallort starb.