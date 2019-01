Drei Monate Hepatitis-Skandal: Die Opfer leiden

Insgesamt 61 Menschen sind nach Operationen in der Klinik an Hepatitis C erkrankt, so der aktuelle Stand. Ein ehemaliger Anästhesist des Krankenhauses soll sie angesteckt haben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Diese Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Matthias Nickolai, da für jeden einzelnen Patienten untersucht werden müsse, ob der Arzt als Ansteckungsquelle in Frage komme, oder nicht.

Gesundheitsamt sucht weiter Infektionsquelle

Das Gesundheitsamt ist unterdessen damit beschäftigt, die Infektionsquelle ausfindig zu machen. Derzeit deute alles auf den Arzt hin, so Gesundheitsamtsleiter Rainer Mainka. Bei etwa zwei Drittel der Patienten sei es durch Untersuchungen am Robert-Koch-Institut möglich gewesen, den so genannten Genotyp festzustellen. Überall sei es der gleiche gewesen, was für eine einzige Ansteckungsquelle spreche. Noch lägen nicht alle Ergebnisse vor, es sei jedoch wahrscheinlich, dass sie sich beim ehemaligen Anästhesisten angesteckt hätten. Ein denkbares Szenario wäre, dass der zum Zeitpunkt seiner Tätigkeit am Donauwörther Krankenhaus medikamentenabhängige Arzt Narkosemittel bei Patienten irgendwie abgezapft und sie dadurch angesteckt hat.

Infizierte mit psychischen und finanziellen Problemen

Die Ärzte gehen davon aus, dass die Patienten wieder ganz gesund werden. Das sei dank moderner Medikamente möglich, so die Experten. Allerdings leiden einige der Infizierten eigenen Angaben zufolge an psychischen Problemen. Einige haben wegen der langen Krankschreibung auch finanzielle Schwierigkeiten. Mehrere Infizierte haben bereits Kontakt zu Anwälten wegen etwaiger Schadenersatzklagen aufgenommen.

Das Krankenhaus, so Geschäftsführer Jürgen Busse, könne den Patienten wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nur bei medizinischen Fragen zur Seite stehen. Die Vorfälle hätten unterdessen nicht zu rückläufigen Patientenzahlen am Donauwörther Krankenhaus geführt.