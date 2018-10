Drei Monate altes Baby tot – Mutter unter Tatverdacht

Bereits am 27. September ist ein dreimonatiges Säuglingsmädchen in Otterfing gestorben. Das hat die Polizei nun bekanntgegeben. Bei den rechtsmedizinischen Untersuchungen, die noch am selben Tag stattfanden, ergaben sich Hinweise, dass das Baby durch äußere Gewalteinwirkung verletzt worden war.

Mutter des toten Babys in U-Haft

Der Tatverdacht von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei richtet sich vornehmlich gegen die 28 Jahre alte Mutter des Babys. Sie sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Notarzt und Polizei waren gegen 4.30 Uhr verständigt worden und zu einem Wohnhaus nach Otterfing gefahren, in dem Asylbewerber untergebracht sind. Trotz sofortiger Behandlung und Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt rund eine Stunde später nur mehr den Tod des drei Monate alten Babys feststellen. Konkrete Hinweise auf eine Straftat gab es zu diesem Zeitpunkt keine.

Obduktion: Tödliche Verletzungen durch äußere Gewalteinwirkung

Auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der Leichnam des Babys allerdings noch am selben Tag im Rechtsmedizinischen Institut in München im Beisein von Ermittlern der Kripo Miesbach obduziert. Die Untersuchungen ergaben Hinweise darauf, dass dem Opfer durch äußere Gewalteinwirkung schwere Verletzungen beigebracht worden sein müssen.

Auch Bekannter der Mutter unter Verdacht

Die Mutter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II am 28. September unter dem Tatvorwurf des Totschlags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige. Sie kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Im Blick der Ermittler der Kripo Miesbach steht auch ein 28-jähriger Bekannter der Tatverdächtigen. Eine mögliche Tatbeteiligung wird im Rahmen der umfangreichen und aufwändigen Ermittlungen derzeit geprüft.