Drei Millionen Liter Trinkwasser für Suedlink-Konverterstation

In etwa vier Jahren soll es so weit sein: dann soll die geplante Gleichstromtrasse Suedlink Strom aus dem hohen Norden Deutschlands in den Norden Bayerns liefern. Damit der mit Wind erzeugte Strom aber auch in unsere Haushalte fließen kann, muss er vorher in Wechselstrom umgewandelt werden. Geschehen soll das etwa in einer Konverterstation bei Bergrheinfeld. Für den Bau dieser Konverterstation braucht der Netzbetreiber Tennet bis zu drei Millionen Liter Trinkwasser, wie Tennet jetzt auf BR24-Nachfrage mitteilt. Doch das Wasser zu bekommen, war nicht einfach für den Netzbetreiber.

Baugrund muss verdichtet werden

Die geplante Konverterstation für die Suedlink-Trasse soll auf dem Gelände des ehemaligen Felsenhofes bei Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt entstehen. Damit sie sicher steht, werde ein Boden-Bindemittel-Gemisch hergestellt, schreibt Tennet auf BR24-Anfrage. 2.500-3.000 Kubikmeter Trinkwasser seien dafür nötig, die Gesamtmenge des benötigten Wassers hänge dabei stark von den aktuellen Witterungsbedingungen ab.

Behörden untersagen Wasserentnahmen

Um den Einsatz von wertvollem Trinkwasser so gering wie möglich zu halten, hat der Netzbetreiber nach eigenen Angaben bereits vor Beginn der Baumaßnahme nach einer Möglichkeit gesucht, den Wassereinsatz zu möglichst gering zu halten. Durch die Wahl eines geänderten Bindemittels sei das teilweise gelungen. Zusätzlich habe Tennet auch nach Alternativen zum Trinkwasser gesucht und beantragt, Wasser aus den Kläranlagen in Geldersheim und Schweinfurt zu entnehmen. Das aber habe das zuständige Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen untersagt.

Wasser kommt per Tanklaster

Und auch die Entnahme von Mainwasser wurde von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Schweinfurt nicht genehmigt. "Davon rät die ökologische Baubegleitung vor Ort dringend ab, da bei einer Entnahme von Wasser aus einem offenen Gewässer dies unter anderem negative Auswirkungen auf die Mikroorganismen des jeweiligen Gewässers haben könnte", so Tennet. Zudem hätte die Leitung direkt an einem Kindergarten vorbeigeführt, das wolle der Netzbetreiber vermeiden. Das Wasser wird jetzt mit Tanklastwagen zur Baustelle gebracht. Es kommt von der "Rhön-Maintal-Gruppe".

Konverterstation soll 2028 einsatzfähig sein

Hintergrund: Die geplante Gleichstromtrasse "SuedLink" soll in Wilster bei Hamburg starten und vor allem Windstrom vom Norden in den Süden Deutschlands bringen. Die Trasse soll von Thüringen kommend bei Mellrichstadt nach Bayern führen und dann etwa entlang der A 71 unter anderem bis Bergrheinfeld gehen. Teilweise soll eine Erdverkabelung realisiert werden. Bei Bergrheinfeld soll der Gleichstrom über die Konverterstation in Wechselstrom umgewandelt und dann über das neu errichtete Umspannwerk ins Stromnetz eingespeist werden. 2028 soll – wenn die Leitungen komplett errichtet sind – auch die Konverterstation in Bergrheinfeld einsatzfähig sein.