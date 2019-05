Drei Millionen für ökologisches Lehrgut in Landshut

Ökologisch - das liegt im Trend, vor allem bei den Jugendlichen. Die Nachfrage an der Fachschule in Landshut-Schönbrunn ist so groß, dass es zu wenig Plätze gibt. Für das nächste Semester liegen zum Beispiel 35 Anfragen für nur 24 freie Plätze vor.

Ökologisch: Längere Fruchtfolgen, keine chemischen Pflanzenschutzmittel

Doch was genau heißt am Lehrgut ökologisch? Günter Wiedemann ist der Gutsverwalter am Lehrgut, er lebt hier mit seiner Familie, betreibt 150 Hektar Wiesen, Weiden und Äcker und bekommt dabei Hilfe von den Schülern. Beim ökologischen Anbau geht es vor allem um eine längere Fruchtfolge:

"Das ist ein Sieben-Jahres-Rhythmus bei uns. Am Anfang kommt Kleegras, danach kommt Getreide, dann kommt der Körnermais, dann kommen wieder Leguminosen, damit wieder Stickstoff im Boden kommt, dann kommt noch Wintergerste, damit wir eine gute Bodenarbeit danach haben und zum Schluss vom Ganzen ist der Roggen. Ökologisch heißt vor allen Dingen: Wir bringen keine schnelllöslichen Düngemittel aus und wir dürfen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einsetzen." Gutsbetreiber Günter Wiedemann

Ökologisches Lehrgut: Keine Angst vor Artenschutzgesetz

Das sind die großen Unterschiede zur konventionellen Landwirtschaft. Anders als konventionelle Landwirte hat Wiedemann hier keine Angst vor dem geplante Artenschutzgesetz. Ist eh schon alles umgesetzt - und das schon seit 25 Jahren. Doch Wiedemann, der einst selber die Technikerschule für ökologischen Landbau in Landshut besuchte, weiß, dass ökologisch nicht für jeden etwas ist - denn es gibt auch einen großen Nachteil:

"Wir haben natürlich auch nicht diese Erträge, die der konventionelle Landbau hat. Bei uns ist das eine Kreislaufwirtschaft: Das Kleegras kommt rein, das Kleegras geht durch die Rinder durch, dann haben wir eine Gülle, einen Mist, und den können wir ausbringen, wo wir ihn brauchen." Gutsverwalter Günter Wiedemann

Ein Teil der Ackerernte wird selbst verbraucht, ein Teil wird an umliegende Mühlen verkauft. Das Fleisch der rund 85 Rinder, die hier in einem Außenklimastall leben, geht an die ökologischen Herrmansdorfer Landwerkstätte. Um Massen von Erträgen geht es in Landshut-Schönbrunn aber nicht. Hier sollen Schüler und Studenten sehen: Es geht auch anders.