Drei Meter lange Schlange in Murnau gefunden

Die tote Schlange, die bei der Lourdesgrotte gefunden worden war, hatte im Bereich des Mauls leichte Verletzungen. Sie hat einen Durchmesser von mindestens zehn Zentimetern und ist rund drei Meter lang.

Riesenschlange ist eine Boa Constrictor

Es handelt sich nach Inaugenscheinnahme der Fotos des Tiers durch Experten, wohl um eine in Deutschland nicht heimische Abgottschlange (Boa Constrictor). Die Würgeschlange wird am Montag nochmals näher untersucht. Die Beamten prüfen nun eine Anzeige nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Wer Hinweise zu diesem Fall geben kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Murnau zu wenden.