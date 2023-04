Drei Männer bei S-Bahn-Unfällen über Ostern in München verletzt

Der erste Zwischenfall ereignete sich Ostersonntagmorgen um sieben Uhr an der Donnersberger Brücke. Ein 19-jähriger Amerikaner, der zu Besuch in München war, torkelte betrunken über die Bahnsteigkante und fiel in die Gleise. Der Triebfahrzeugführer einer S7 aus Wolfratshausen erkannte die Gefahr und leitete eine Notbremsung ein. Der Zug kam jedoch erst über dem 19-Jährigen zum Stehen. Dieser hatte sich aber - trotz 1,4 Promille - geistesgegenwärtig zur Seite gedreht. So klemmte er zwar zwischen der S-Bahn und dem Bahnsteig, wurde aber nur leicht verletzt. Die Klinik konnte der Amerikaner noch am selben Tag verlassen.

Zweiter Unfall weniger glimpflich

In der Nacht zu Ostermontag dann der nächste Unfall, diesmal an der Haltestelle Leuchtenbergring im Münchner Osten. Kurz vor halb ein Uhr stürzte auch hier ein Mann im betrunkenen Zustand vor eine einfahrende S-Bahn und wurde schwer am Unterarm verletzt. Er musste in eine Klinik gebracht und operiert werden. Die Identität des Opfers klärte sich erst am nächsten Tag. Es handelt sich um einen 54-jährigen Italiener. Er liegt auf der Intensivstation, die Ärzte kämpfen um den Erhalt seines Unterarms.

Auch der dritte Verletzte war betrunken

Etwas anders geartet war der dritte S-Bahn-Unfall Ostermontagmittag am Stachus. Dort stand eine S7 am Bahngleis, als ein 38-jähriger Münchner versuchte einzusteigen. Vermutlich weil auch er stark alkoholisiert war, verwechselte der Mann die Lücke zwischen zwei Waggons mit einer offenen S-Bahn-Tür. Über die Kupplungsstücke stolperte er in die Gleise. Zeugen und ein Mitarbeiter der Bahnaufsicht zogen den 38-Jährigen zurück auf den Bahnsteig Er musste mit Rippenverletzungen und Schürfwunden in eine Klinik gebracht werden.

Gegen alle drei Männer wird ermittelt

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen alle drei Männer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ihnen droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren.