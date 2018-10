Drei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand in Selbitz

Bei einem Wohnungsbrand in Selbitz (Lkr. Hof) ist in der Nacht zum Dienstag (30.10.2018) ein Sachschaden von 25.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei Oberfranken war das Feuer gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Brandursache ist noch unklar

Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut Polizei mehrere Menschen in dem Haus. Drei von ihnen wurden durch das Rauchgas leicht verletzt und präventiv ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.