Verunreinigte Substanzen? Drei mutmaßliche Drogentote in Cham

In Cham sind in dieser Woche drei Menschen mutmaßlich an einer Drogenintoxikation gestorben. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mitteilte, prüft die Kriminalpolizei Regensburg mögliche Zusammenhänge.

Mann leblos auf Tankstellen-Gelände

Am Dienstagmorgen war ein 33-jähriger Mann leblos auf dem Gelände einer Tankstelle in Cham gefunden worden. Die Polizei geht von einem Drogentod aus. Eine Obduktion wurde angeordnet. Am Mittwochvormittag wurden zwei Leichen in einer Wohnung in Cham entdeckt. Laut Polizeiangaben handelt es sich um eine 20 Jahre alte Frau aus dem Landkreis und einen 24-jährigen Mann mit Wohnsitz in Cham. Auch hier nimmt die Polizei Drogenintoxikationen an und hat Obduktionen der beiden Leichname angeordnet. In der Wohnung wurden außerdem Betäubungsmittel gefunden, die nun analysiert werden sollen.

Polizei warnt vor Betäubungsmitteln

Die Polizei mahnt zur allgemeinen Vorsicht bei Betäubungsmitteln: Auch wenn die Ermittlungen in den aktuellen Fällen noch andauern würden und es bislang keine Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Betäubungsmittel gebe, werde zur allgemeinen Vorsicht geraten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass derzeit verunreinigte Substanzen im Umlauf sind – oder Substanzen mit unerwartet starken Wirkstoffen. Die Polizei rate dringend davon ab, illegale Betäubungsmittel zu konsumieren.