Drei Landkreise und Weiden: Die Corona-Ampel steht auf Rot

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in der Oberpfalz im Vergleich zum Dienstag erneut gestiegen. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Weiden bei 131 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand 21.10., 0 Uhr).

Seit Montag ist laut Stadt eine geänderte Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft, wodurch automatische Beschränkungen für Hotspotregionen in Bayern eintreten. Die bisherige Allgemeinverfügung der Stadt Weiden ist damit überholt und wurde widerrufen.

Besonders verschärfte Regelungen

Mit der geänderten Verordnung hat die Bayerische Staatsregierung die sogenannte Corona-Ampel eingeführt. "Die Stadt Weiden in der Oberpfalz befindet sich nach aktuellem Stand in der roten Ampel-Phase. Damit gelten besonders verschärfte Regelungen was die Maskenpflicht, private Feiern und die Sperrstunde betrifft. Die Stadt hat in einer neuen Allgemeinverfügung vom 20.10.2020 nun insbesondere die Maskenpflicht und den Alkoholkonsum in der Fußgängerzone geregelt", so die Stadt auf ihrer Homepage.