Drei Kandidaten: Wertheim wählt einen neuen Oberbürgermeister

Bisher gilt als offen, wer in der 24.000-Einwohner-Stadt an der Landesgrenze zu Unterfranken das Rennen macht. Aus der Partei des seit einem Jahr erkrankten Stefan Mikulicz stellt sich Wolfgang Stein zur Wahl. Der 55-jährige Jurist ist amtierender OB und war an der Seite von Mikulicz bereits Bürgermeister.

Drei Kandidaten wollen Oberbürgermeister werden

Gegen Stein treten zwei Kandidaten an: der 46-jährige Laborglasschleifer Gerhard Wolf (unabhängig) sowie der jüngste Kandidat Markus Herrera Torrez. Der 30-Jährige geht ebenfalls als unabhängiger Kandidat ins Rennen, ist aber Mitglied der SPD. Der studierte Geschichts- und Politikwissenschaftler arbeitet in der Vorstandsverwaltung der IG Metall in Frankfurt am Main.

Amtierender OB Mikulicz tritt wegen Krankheit nicht mehr an

Es gibt rund 18.800 Wahlberechtigte in Wertheim. Die achtjährige Wahlperiode des dann 26. Oberbürgermeisters beginnt am 1. Mai. Rund 200 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird gegen 18.45 Uhr gerechnet. Die OB-Wahl in Wertheim wurde wegen der Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen sowie der Europawahl im Mai vorgezogen.