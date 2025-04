Drei Jahre Ukraine-Krieg: Würzburg hilft Partnerstadt Lviv

Hilfe bei Umgang mit Traumata

Neben den körperlichen Verletzungen wollen DAHW und die Stadt Würzburg auch helfen, die seelischen Wunden des Krieges zu heilen. Bereits vor mehreren Monaten startete an der Uniklinik Würzburg ein Projekt, um ukrainische Therapeutinnen in einer vielversprechenden Methode der Traumatherapie zu schulen. Fünf Tage lang waren die Frauen zu Besuch in Würzburg, anschließend wurden sie in Videoschalten geschult.

Marion Schowalter, Leiterin der Würzburger Traumaambulanz, ist nun erstmals selbst nach Lviv gereist. Vor Ort hat sie sich mit ehemaligen Kursteilnehmerinnen getroffen: "Sie haben mir gesagt, dass das eine sehr wichtige Erfahrung ist und sie häufig damit arbeiten." Mehreren hundert Patienten konnte demnach bereits mit dem Spezialwissen aus Würzburg geholfen werden.

Psychische Belastungen bei vielen Ukrainern

"Die meisten Ukrainer leiden unter psychischen Belastungen", berichtet Sofiya Hrechukh. Sie leitet ein Zentrum für psychische Gesundheit, das nun sogar ein ganzes, neues Gebäude gestellt bekommen hat. Ebenfalls ermöglicht durch die DAHW, mit insgesamt 1,9 Millionen Euro.

Gebaut wurde das neue Zentrum auf dem Gelände eines Krankenhauses – in gerade mal einem halben Jahr. Dennoch, so betonen viele Einheimische wie auch Vertreter der Würzburger Delegation: Bei all diesen Investitionen handele es sich um langfristige Projekte. Und auch wenn in Julia Spivaks Familie bisher niemand dem Krieg zum Opfer gefallen ist, weiß sie: Der Krieg hinterlässt Spuren und die werden in Lviv noch lange zu spüren sein.

Im Audio: Partnerschaft zwischen Würzburg und Lviv