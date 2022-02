Drei Jahre "Rettet die Bienen": So steht's um Bayerns Öko-Ziele

Einen Lebensraum bewahren, der in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter verschwunden ist: Das hat sich die bayerische Staatsregierung vorgenommen und will dafür eine Million zusätzliche Streuobstbäume bis 2035 pflanzen. Dieser bayerische Streuobstpakt sei ein Erfolg für den Naturschutz, sagt Agnes Becker, stellvertretende ÖDP-Landesvorsitzende und eine der Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt. Ein Erfolg, den sie weniger der Öko-Motivation der Staatsregierung zuschreibt, sondern eher dem Druck des Volksbegehrens.

Bayern hinkt bei Bio-Landwirtschaft hinterher

Jedoch laufe es nicht überall so gut wie bei den Streuobstbäumen, kritisiert Becker. Sie bemängelt das Hinterherhinken der Staatsregierung beim ökologischen Landbau: "Obwohl im Koalitionsvertrag festgelegt ist, 30 Prozent ökologische Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 zu erreichen, schafft es die Staatsregierung nicht einmal, das auf den staatlichen Flächen umzusetzen – obwohl sie seit 2020 gesetzlich dazu verpflichtet wäre."

27 Prozent Öko auf eigener Fläche – sonst abgeschlagen

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hält die harsche Kritik für unangebracht: Denn mehr als 27 Prozent der Fläche, die dem Freistaat Bayern gehört, werde bereits jetzt durch Öko-Landbau bewirtschaftet. "Das lässt sich sehr gut sehen. Wir haben jedes Jahr Bauern, die umstellen", so Kaniber.

Auf allen anderen nicht-staatlichen Flächen liege Bayern im Moment aber nur bei 12,7 Prozent und ist hier im Vergleich deutlich abgeschlagen. "Wir sind sehr ambitioniert für 2030, das wissen wir", räumt Kaniber ein.

Grüne fordern mehr Bio-Kantinenessen

Wegen dieser ambitionierten Ziele sehen sich die Initiatoren des Volksbegehrens in der Pflicht frühzeitig zu kritisieren – denn wenn sich jetzt nichts tue, dann erreiche Bayern die 30 Prozent in der ökologischen Landwirtschaft bis 2030 nie, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann.

Unter anderem fordert Hartmann, dass der Absatz von Bioprodukten steigen muss - durch Bio-Kantinenessen in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Universitäten: "Ungefähr 30 Prozent der Lebensmittel werden außer Haus verzehrt, das ist eine Riesenmöglichkeit."

Staatsregierung sieht sich als Öko-Vorreiter

Den Bio-Absatz zu stärken und in Kantinen mehr Bio anzubieten, das ist laut Landwirtschaftsministerin Kaniber auch der Wunsch der Staatsregierung. Während der Coronazeit seien jedoch viele Kantinen und Mensen geschlossen gewesen, weshalb die Staatsregierung mit diesem Vorhaben nicht so gut vorangekommen sei wie geplant.

Kaniber sieht Bayern trotzdem auf einem guten Weg in Richtung Bio: Bayern sei mit 440.000 Hektar Öko-Landbaufläche und 11.500 Biobauern das Öko-Bundesland Nummer eins – 30 Prozent aller deutschen Ökobetriebe befinden sich nach Angaben des bayerischen Landwirtschaftsministeriums in Bayern.

Ausführlichere Bilanz zum Volksbegehren im Sommer

Eine weitere, ausführlichere Bilanz des Volksbegehrens mit einer wissenschaftlichen Auswertung der Hochschule Nürtingen werden die Initiatoren in diesem Sommer ziehen – am dritten Jahrestag, an dem der Landtag für das Artenschutz-Gesetz gestimmt hat.

Das Volksbegehren Artenvielfalt, auch bekannt unter dem Slogan "Rettet die Bienen," fand Anfang 2019 in Bayern statt und ist das bisher erfolgreichste Volksbegehren der bayerischen Geschichte. Ziel davon war und ist es bis heute, die Artenvielfalt und die Lebenswelt von Pflanzen und Tieren zu schützen.