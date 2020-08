Drei Jahre nach Sturm "Kolle": Ein neuer Wald wächst nach

Vor genau drei Jahren richtete ein Jahrhundert-Sturm in Niederbayern gewaltige Schäden an: "Kolle" zerstörte in wenigen Minuten das Lebenswerk vieler Waldbauern. Viele Flächen wurden regelrecht niedergemäht. Aber es gibt Hoffnung: Ein neuer Wald wächst heran.

Niedrige Holzpreise als Problem

Obwohl die Staatsregierung ein 40-Millionen-Soforthilfepaket für die Landkreise Passau und Freyung-Grafenau auf den Weg gebracht hat, sind die Spuren der Verwüstung drei Jahre nach der Katastrophe immer noch sichtbar. Vor allem dort, wo betroffene Waldbauern resigniert und kaputtes Holz nicht mehr herausgeräumt haben. Die Arbeit hat sich – auch angesichts der niedrigen Holzpreise - einfach nicht mehr gelohnt.

Umstellung nötig

Und doch gibt es Hoffnung für den Wald in der Region. Auch Max Nigl, Sprecher der Waldbauernvereinigung Passau, hat es damals getroffen. Etwa die Hälfte seines 15 Hektar großen Bestandes wurde ganz oder teilweise zerstört. Auf einer im August 2017 niedergewalzten Fläche in der Nähe seines Hofes in Salzweg (Lkr. Passau) hat er aufgeforstet. Jetzt ist hier junger, frischer Wald zu sehen. "Ich habe hier andere Baumarten gepflanzt. Schnellwachsende wie Douglasien, aber auch Lärchen, Eichen, Buchen und Kirsche. Wir streuen halt", sagt Max Nigl. Auch andere Waldbauern hätten sich umgestellt. Weniger Fichten-Monokulturen, mehr klimaresistente Bestände. "Wir haben uns umgestellt, weil wir uns umstellen mussten", meint er.

Massive Schäden

Gudula Lermer ist Forstbetriebsleiterin der Bayerischen Staatsforsten mit Sitz in Neureichenau (Lkr. Freyung-Grafenau). Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehört auch der Neuburger Wald bei Passau, in dem Kolle ebenfalls stark gewütet hat. "Wir hatten massive Schäden. Jetzt sehen wir schon wieder grünen Wald", sagt Lermer. Die vor etwa 40 Jahren gestartete Verjüngung zeige Früchte. Zudem seien nach Kolle andere Baumarten wie Edelkastanien und Flatterulmen dazugekommen, so dass der Wald noch strukturreicher werden konnte. 36 Arten könnten hier wachsen, die auch Erträge versprächen. "Das Bewusstsein der Waldbauern hat sich insofern geändert, dass man sich um Waldverjüngung kümmern muss. Und so etwas geht auch nur über Jagd. Nur Zäune um die Anpflanzungen zu ziehen, das kann es nicht sein", sagt die Forstbetriebsleiterin.

Mit dem Sturm leben

Trotz der positiven Effekte: Die Waldverjüngung kann die Millionenschäden, die die Waldbauern tragen mussten, auf die Schnelle nicht ausgleichen. Max Nigl von der Waldbauernvereinigung sagt: "Wir hätten auf "Kolle" verzichten können. Aber es war halt so und wir müssen damit leben."