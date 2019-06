Drei Jahre nach der Flut: Neue Brücke für Simbach am Inn

Seit drei Jahren fließt der Verkehr über eine einspurige Ersatzbrücke, nachdem das Jahrhunderthochwasser am 1. Juni 2016 in Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) die alte Brücke weggerissen und insgesamt sieben Menschenleben gefordert hatte. Damals errichtete das THW ein schnelles Provisorium zu den Schulen auf der anderen Uferseite. Jetzt beginnen die Arbeiten an der neuen Brücke, die 2020 fertiggestellt sein soll. Dann wird es zu den Stoßzeiten wieder deutlich schneller gehen - dank der zwei Spuren und einem Fahrradweg.

Lange Wartezeit wegen Berechnungen und Planungen

Laut Dieter Taubenböck, dem Bauamtsleiter der Stadt, hat man so lange auf die neue Brücke warten müssen, da die Experten der BOKU (Universität für Bodenkultur Wien) zuerst ausmessen und berechnen mussten, wie viel Raum der Durchfluss unter der Brücke benötigt. Deshalb konnte man erst vor etwa einem Jahr mit der Planung der Brücke beginnen.

Neue Brücke bis 2020

Die neuen Berechnungen haben künftige, mögliche Hochwasserphasen vorsorglich berücksichtigt. Laut Taubenböck wird der Verkehr durch den Neubau, der bis 2020 abgeschlossen sein soll, weitestgehend nicht zusätzlich beeinflusst. Der Grund: Während des Baus kann die Ersatzbrücke weiterhin genutzt werden, die sich im Süden befindet. Es kann lediglich temporär zu kurzen Behinderungen durch eine Sperrung kommen, wenn die Straßenanbindung an die neue Brücke hergestellt wird.

Knapp zwei Millionen Euro Kosten

Finanziert wird der Bau mit Kosten in Höhe von knapp zwei Millionen Euro durch ein Förderprogramm des Freistaates Bayern ("Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden des Landkreises Rottal-Inn").

Hochwasser 2016 kostete sieben Menschen das Leben

Im Juni 2016 rollte eine Flutwelle durch Simbach und zerstörte zahlreiche Häuser und Straßen. Durch starken Regen verwandelten sich die zuvor kleinen Bäche der Stadt plötzlich in reißende Ströme. Es starben sieben Menschen im Raum Simbach. Der Schaden lag insgesamt bei etwa einer Milliarde Euro.