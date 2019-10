Drei Jahre nach der Aufregung um die Mauer von Neuperlach

Guido Bucholtz ist zurück, an diesem goldenen Oktobertag, in seinem Neuperlach-Süd. Fast 30 Jahre hat er in diesem Stadtteil von München gelebt. Rund zehn Meter und eine Böschung liegen an diesem Vormittag zwischen dem 65-jährigen Rentner und dem, was er vor fast genau drei Jahren weltbekannt machte. Große Drahtkörbe, darin Steine, vier Meter hoch: Die Mauer von Neuperlach. Wenn Bucholtz durch rotorangene Herbstblätter auf den Wall blickt, kommen sie wieder, die Erinnerungen:

"Ich bin direkt davorgestanden und hab gedacht: Boah Wahnsinn, vier Meter! Wie hoch das ist! Das hat mich wirklich erschreckt." Guido Bucholtz

1. November 2016: Bucholtz, seit 1994 Bezirksausschuss-Mitglied der Grünen in Ramersdorf-Perlach, sieht die Mauer an diesem Tag zum ersten Mal. Sofort holt er zuhause seine Drohne, dreht ein Video, stellt es ins Netz. So wie er es schon oft getan hat. Aber dieses Mal ist es anders, dieses Mal bricht die Welt über Neuperlach-Süd herein. Medien aus den USA, aus Japan, der Türkei, Russland, Australien und vielen anderen Ländern berichten über die "Munich Wall".

Mauer von Neuperlach höher als Berliner Mauer

Denn Guido Bucholtz zeigt in seinem Video nicht nur die monströse Dimension der Mauer - vier Meter hoch, 80 Meter lang - er setzt sie in einen historischen Kontext. Die Berliner Mauer war 3,60 Meter hoch, die Mauer von Neuperlach ist 40 Zentimeter höher. In der Originalversion seines Videos schneidet er die Mauer von Neuperlach und die Berliner Mauer sogar gegeneinander. Und dann trennt diese Mauer an der Nailastraße auch noch eine ruhige Reihenhaus-Idylle von drei einstöckigen Wohneinheiten, gebaut für minderjährige Flüchtlinge, inklusive Bolzplatz davor.

Gutachten empfahl 4,50 Meter hohe Mauer

Die Anwohner hatten wegen der Unterkunft um ihre Ruhe gefürchtet und geklagt. Ein Lärmschutzgutachten, das die Stadt in Auftrag gab, kam zum Ergebnis: Eine Mauer soll für Ruhe sorgen. Vier Meter fünfzig empfahl der Gutachter, am Ende einigten sich Kläger und Stadt am Runden Tisch auf vier Meter.

Auch Guido Bucholtz war im Sommer 2016 bei diesem Runden Tisch dabei. Er hätte protestieren können, er tat es nicht. Bucholtz befürchtete, dass die Unterkunft sonst gar nicht gebaut würde. Doch er wollte, dass die Flüchtlinge dort einziehen. Er wollte helfen. Heute nehmen es ihm immer noch einige Anwohner übel, dass er sich am Runden Tisch nicht bemerkbar gemacht, das Mauer-Video aber trotzdem gedreht und so "einen Zirkus veranstaltet" hat: "Wir waren ja in Australien bekannter als in Bayern", sagt ein Anwohner.