Drei Jahre nach Corona-Ausbruch wieder Starkbierfest

"Wir haben den ultimativen Schutz gegen Corona – die Massen-Schluckimpfung am Starkbierfest in Mitterteich." Diesen Slogan auf dem Werbebanner für das Mitterteicher Starkbierfest am 07. März 2020 sollten die Veranstalter noch bitter bereuen - die verantwortliche Brauerei entschuldigte sich monatelang dafür. Denn elf Tage später war Mitterteich in der Oberpfalz der erste Ort in Deutschland, in dem wegen der rapiden Ausbreitung des Coronavirus eine Ausgangssperre verhängt wurde - die Todesfälle insbesondere bei Menschen über 80 häuften sich.

Söder macht Starkbierfest für Infektionsgeschehen verantwortlich

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte wenig später in einer Regierungserklärung unter Berufung auf nicht näher genannte Experten das Starkbierfest als Ausgangspunkt des Infektionsgeschehens in Mitterteich aus. Sehr zum Unmut der Verantwortlichen vor Ort, denn infolgedessen landeten Mitterteich, das Starkbierfest und allgemein der Landkreis Tirschenreuth deutschlandweit und auch im Ausland in Hunderten von Schlagzeilen.

RKI-Studie sieht Starkbierfest nicht als Hauptauslöser

Eine Studie des Robert-Koch-Instituts im Juli 2020 relativierte die Theorie des Starkbierfestes als Hauptauslöser des Infektionsgeschehens schließlich: Ein "Beschleuniger" sei die Veranstaltung durchaus gewesen, so wie aber auch der Fasching und die Zoigltradition. Die Infektionen an sich müssen laut Studie aber schon seit Ende Februar im Landkreis Tirschenreuth gewesen sein, mutmaßlich mitgebracht von Skireisen nach Österreich oder Südtirol.

Werbung 2023: "Das wahrscheinlich bekannteste Starkbierfest der Welt"

Am Samstag findet das Mitterteicher Starkbierfest nun nach der Pandemie-Pause wieder statt. Der Marketing-Slogan diesmal: "Das wahrscheinlich bekannteste Starkbierfest der Welt."

"Man muss das Beste draus machen, irgendwie mussten wir ja versuchen, das für uns zu nutzen", sagt Chef-Organisator Christoph Härtl. Die Pandemie und das Geschehen von 2020 sei ansonsten gar kein Thema für die Organisatoren – jeder wolle gerne einfach wieder ein Fest feiern.

Veranstalter und Einwohner erwarten viel Zulauf

In der Innenstadt scheint der Großteil der Menschen der gleichen Meinung zu sein: "Ich glaub eher, dass dieses Jahr grade wegen der Geschichte noch mehr Leute da sein werden als sonst", sagt eine junge Mitterteicherin. An die 1.500 Besucher zählte das Starkbierfest zu Spitzenzeiten vor der Pandemie - viel mehr passen in die Veranstaltungshalle auch nicht rein. Ein mulmiges Gefühl wegen der Geschehnisse Anfang 2020 hat beim Gedanken an das Starkbierfest keiner befragten Mitterteicherinnen und Mitterteicher. Von ihren Erfahrungen im bundesweit ersten Lockdown erzählen sie dagegen alle - der ist in Mitterteich auch drei Jahre später noch sehr präsent.