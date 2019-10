Drei Frauen missbraucht - 14 Jahre Haft für Vergewaltiger

Die Übergriffe geschahen vergangenen Dezember binnen weniger Tage im Landkreis Unterallgäu. Brutal und unnachgiebig sei der Angeklagte gegenüber seien Opfern gewesen, befand der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung.

Das Landgericht Memmingen sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige zwei Frauen vergewaltigt und eine weitere sexuell genötigt hatte. Der Mann aus Eritrea wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde eine "vorbehaltliche Sicherungsverwahrung" ausgesprochen, das heißt, dass nach Verbüßung der Haftstrafe über eine Sicherungsverwahrung entschieden wird. Zudem muss er 15.000 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zahlen.

"Weder gutes Zureden, noch körperliche Reaktionen von Angst und Panik, noch massive Gegenwehr gaben dem Angeklagten den Anstand, loszulassen", sagte der Richter. Er sprach von einer "außergewöhnlichen" Tatserie.

Taten ereigneten sich innerhalb weniger Tage

Der erste Fall ereignete sich am 3. Dezember 2018: Eine Frau geht in Egg an der Günz Gassi, als der 26-Jährige sie auf ihren Hund anspricht, wie es weiter in der Urteilsbegründung heißt. Wenige Minuten später wirft er sie zu Boden, beißt in ihre Brüste und vergewaltigt sie. 1 Stunde und 15 Minuten dauert die Todesangst der Frau.

Zwei Tage später trifft er auf die Spaziergängerin, die er im Auto vergewaltigen wird. Sie geht mit ihrem Hund in Babenhausen Gassi und ist auf dem Rückweg zum Parkplatz. Als sie die Beifahrertür für ihren Hund öffnet, schubst sie der Mann nach Überzeugung des Gerichts ins Auto, wirft ihren Hund auf die Rückbank, würgt die Frau, beißt sie und vergeht sich an ihr.

Eine knappe Stunde nach der Tat lauert er einer dritten Frau auf, die gerade dabei ist, Tannenzweige für einen Adventskranz zu sammeln. Sie wird in eine Kabine gezerrt, zu Boden geworfen und gewürgt, kann sich jedoch mit einer Schere wehren. Wegen Blutspuren auf dem Hemd und "auffälligen Verletzungen" im Gesicht kann die Polizei den Täter noch am selben Abend festnehmen. Zudem lässt er seinen Rucksack im Auto von einer der Frauen liegen.

Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Der Mann bestritt die Vorwürfe bis zuletzt. Er sagte, er sehe zwei der Frauen zum ersten Mal und leugnete auch, an bestimmten Tatorten gewesen zu sein.

Das Gericht sah den Angeklagten durch die Aussage mehrerer Opfer, die ihn wiedererkannt hatten, als überführt an. Auch DNA-Spuren sowie Handydaten stimmten überein.

Die Verurteilung wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und sexueller Nötigung verfolgte der 26-Jährige mit weit aufgerissenen Augen - zwei Dolmetscher übersetzen für den Eritreer, der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war. Nach seinen eigenen Worten, um hier ein besseres Leben führen zu können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.