17.12.2019, 14:36 Uhr

Drei Flüchtlinge auf Ladefläche eines Lkws entdeckt

Ein Lkw-Fahrer hat am Montag gemeinsam mit der Aschaffenburger Verkehrspolizei drei afghanische Flüchtlinge auf der Ladefläche seines Lastzugs entdeckt. Die drei Männer waren in Serbien offenbar unbemerkt in den Anhänger gelangt.