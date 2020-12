Drei Fledermaustürme für Forchheim

So ein Fledermausturm ist etwa sieben Meter hoch. Auf einem Stahlrohr befindet sich ein Holzhaus, das an ein Vogelhaus erinnert. Der Nistkasten für Fledermäuse verfügt über mehrere Ebenen. In der oberen Etage befindet sich ein gedämmtes Winterquartier, das mit dem darunter liegenden Sommerquartier verbunden ist.

Drei Fledermaustürme im Forchheimer Neubaugebiet

Die Stadt Forchheim hat drei Fledermaustürme errichtet. Aufgestellt wurden sie im Neubaugebiet Weingartsteig, das an einen Waldrand grenzt. Dort leben viele Fledermäuse in Bäumen und Schuppen. Für das Neubaugebiet müssen die Fledermausquartiere weichen. Als Ersatzquartier hat die Stadt Forchheim deshalb die drei Fledermaustürme gebaut. Zusätzlich sollen an den neuen Häusern unter Dachziegeln oder in Mauern Fledermausquartiere entstehen.