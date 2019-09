Drei Festnahmen nach Massenschlägerei unter Fußball-Hooligans

Nur eine zersplitterte Fensterscheibe am Lokal zeugt noch von der Massenschlägerei zwischen Hooligans vor drei Tagen im Münchner Westend. Die ramponierten Tische und Stühle sind längst weggeräumt und ersetzt. Während der Wirt selbst nicht mehr über den Vorfall reden will, informiert die Polizei über erste Ermittlungsergebnisse.

Demnach hat es nach der Massenschlägerei, an der Anhänger des FC Bayern, des FC Carl-Zeiss-Jena und des TSV 1860 München beteiligt waren, bislang drei Festnahmen gegeben. Neben einer Person, die noch vor Ort festgenommen worden war, sind nun zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Mithilfe von Videos und durch die Aussagen von Zeugen hofft die Polizei, noch weitere Beteiligte ermitteln zu können. Den Fans, die das Lokal beschädigt haben, wird schwerer Landfriedensbruch zur Last gelegt.

Brutale Schlägerei vor der Kneipe

In dem Lokal hatten sich Fans des FC Bayern und des FC Carl Zeiss Jena, die eine Fanfreundschaft pflegen, getroffen, um zusammen im Außenbereich des Lokals zu Essen.

"Plötzlich kam eine Gruppe mehrerer vermummter, gewaltbereiter Fans, die haben Parolen skandiert, die sind der Fanszene des lokalen Fußballklubs TSV 1860 zuzuordnen, und dann ging da eine wechselseitige Auseinandersetzung los." Ronny Ledwoch, Polizeisprecher

Videos, die im Internet hochgeladen wurden, dokumentieren die brutale Schlägerei vor dem Lokal im Westend. Die Hooligans schlugen und traten wild aufeinander ein. Da die Schlägerei am vergangenen Freitag etwa gegen 23 Uhr stattfand, ist das Videomaterial ziemlich dunkel und viele der Angreifer sind nur vermummt zu sehen.

Die Beteiligten schweigen

"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", versicherte Polizeisprecher Ledwoch auf einer Pressekonferenz. Doch die Polizei tut sich schwer. Trotz der Rivalität der Fußballhooligans schweigen sie eisern. Weder ein 28-jähriger Bayern-Fan, der am Kopf verletzt wurde, noch ein 23-jähriger Löwen-Fan den die Beamten festnahmen, wollen mit den Beamten reden.

Kurzfristige Verabredung zur Prügelei

Noch am Wochenende war die Polizei davon ausgegangen, dass es sich bei der Schlägerei um eine lange geplante Aktion handelte. Diese Vermutung wurde durch die ersten Ermittlungen allerdings widerlegt. Die Polizei geht jetzt davon aus, dass die Angreifer sich kurz vorher zu der Aktion verabredet haben.

"Wenn man in der Gesamtschau mitbekommt, dass einige Fans vermummt waren, dann war da schon eine geplante Handlung mit dabei. Wir gehen davon aus, dass die Fans sich innerhalb kürzester Zeit mobilisiert haben, nachdem sie mitbekommen haben, dass die rivalisierenden Fans sich in der Gollierstraße in dem Außenbereich des Lokals aufgehalten haben." Ronny Ledwoch, Polizeisprecher

Das nächste Risiko-Spiel steht schon an

Erst im Mai kam es bei der Partie der Löwen in Jena zu Ausschreitungen. 500 Heimfans durchbrachen eine Polizeikette und verletzten dabei zwei Beamte schwer.

Das nächste Fußballspiel in München, das die Polizei als Hochrisikospiel einstuft, findet bereits am Mittwoch statt. Da empfängt der FC Bayern Roter Stern Belgrad in der Champions League. Weil ein Teil der Belgrader Fanszene als gewaltbereit gilt, werden erneut mehrere Hundert Polizeikräfte im Einsatz sein.