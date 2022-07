Drei E-Busse für den Nahverkehr in Stadt und Landkreis Coburg

Zeitenwende beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Stadt und Landkreis Coburg: Ab sofort sind drei Elektrobusse im Einsatz. Am Dienstag wurden die Fahrzeuge von den Städtischen Werken Überlandwerken Coburg (SÜC) vorgestellt und in Betrieb genommen. Stadtwerke-Geschäftsführer Wilhelm Austen sprach von einer Zeitenwende im Coburger Nahverkehr. Da die drei Busse mit Strom aus SÜC-eigenen Wasserkraftwerken geladen werden, seien sie auch klimaneutral unterwegs, so Austen weiter.

Die Elektrobusse tanken Strom bei den Stadtwerken

In den kommenden Jahren sollen bis zu zwölf weitere Elektro-Busse angeschafft werden. Momentan umfasst die Busflotte der SÜC etwa 40 Busse. Die neuen E-Busse wurden im Mai und Juni geliefert und haben bereits ausgiebige Tests auf den verschiedenen Linien absolviert. Rund 250 Kilometer schafft ein E-Bus. Somit bewältigt er die jeweilige Tagesstrecke ohne Zwischenladen. Geladen werden sollen die E-Busse über Nacht an einer 100-Kilowatt-Station, die momentan auf dem SÜC-Gelände errichtet wird. Bis zur Fertigstellung werden die Busse an mobilen 40-Kilowatt-Stationen geladen.

Zwei Millionen Euro in E-Busse und Ladestationen investiert

Ein E-Bus kostet mit rund 570.000 Euro etwa doppelt so viel wie ein Bus mit Verbrennungsmotor. Zusammen mit der Ladeinfrastruktur liegen die Kosten bei etwa zwei Millionen Euro, von denen der Bund und der Freistaat insgesamt rund 1,25 Millionen Euro Fördergelder beisteuern.