Drei Deutsche beim Rodeln in Tirol verunglückt

14 Kilometer lang kann man am Wildkogel in Österreich auf der Naturrodelbahn nach Bramberg hinuntersausen. Am Wochenende sind nun dort drei Männer beim Schlittenfahren verunglückt. Zwei von ihnen stammen aus Bayern.